فيديو يوثق عملًا بطوليًا لشاب أنقذ مركبة من سيول عثوان بالداير

نجح الشاب محمود ناجع المالكي في إخراج سيارة من وسط سيول وادي عثوان بمحافظة الداير شرق منطقة جازان؛ حيث كان يؤدي مهامه كسائق لدى الفرقة الأولى للطرق بالمحافظة.

وظل الشاب يعمل وسط الأمطار؛ لتقديم المساعدة للحالات الطارئة ومتابعة حالة الطريق ضاربًا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص والشجاعة، وبينما تتدفق السيول بالوادي عقب هطول الأمطار الغزيرة أمس الإثنين على جبال الداير، جازف أحد المارة بعبور السيل للوصول إلى منزله، إلا أن السيارة علقت بينما سارع المالكي بالدخول وسط الوادي وإخراج السيارة دون أن يلحق بها أي ضرر.

ووثَّق أحد المارة مقطع فيديو للعمل البطولي للسائق محمود ناجع المالكي وهو ينتشل مركبة من نوع هايلكس بطريقة فنية دون أن تضرر؛ حيث كانت عالقة وسط سيول جارفة على طريق وادي عثوان إثر الأمطار التي شهدتها جبال المحافظة عصر أمس الإثنين.

يُذكر أن الطريق المشار إليه يربط بين محافظة الداير ومركز عثوان وكذلك مركز آل يحيى وآل زيدان والذي يضم عشرات القرى وتسلكه يوميا مئات المركبات، وأنشئ قبل تسع سنوات في مجرى الوادي دون أي مصدات حماية.