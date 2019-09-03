بالصور.. أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير عامّ التعليم بالمنطقة

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء، المدير العامّ للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي؛ وذلك بعد صدور الموافقة على تكليفه مديرًا عامًّا للتعليم بالمنطقة.

وقدّم أمير منطقة جازان بالنيابة التهنئة لمدير عامّ تعليم جازان بهذه الثقة، متمنيًا له ولكل زملائه منسوبي الإدارة العون والتوفيق؛ لتحقيق كل ما فيه خدمة أبناء وبنات المنطقة، والعملية التعليمية.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن البرامج والمبادرات والخطط التي تنفذها الإدارة؛ سعيًا للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي وتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة والتخلص من المباني المستأجرة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات، والبرامج التي تنفذها الإدارة من خلال العام الدراسي 1441.

من جانبه، عبَّر الدكتور أبوهادي عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة وأمير جازان بالنيابة على متابعتهما وتوجيهاتهما الدائمة لقطاع التعليم والذي أثمر عن تحقيق عديد من المنجزات المحلية والدولية خلال الأعوام الماضية.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.