رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل جدة استجابة لدعوة سعودية

وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء، مدينة جدة ؛ بناء على دعوة وزارة الخارجية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، إن رئيس المجلس والوفد المرافق له من أعضاء هيئة الرئاسة، وصلوا مدينة جدة؛ استجابة لدعوة وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي وصول وفد «الانتقالي»، من أجل التشاور مع الحكومة اليمنية بوساطة سعودية؛ لإنهاء أزمة جنوبي اليمن.

ومؤخرًا، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على العاصمة المؤقتة عدن ومناطق جنوبية أخرى، فيما تتهم الحكومة اليمنية المجلس بالانقلاب على السلطات الشرعية.

وفي وقت سابق، دعت المملكة العربية السعودية المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، إلى الحوار لحل أزمة جنوب اليمن، ووقف التصعيد هناك.