الزعاق: طقس الأسبوع المقبل يشهد تحسنًا في الأجواء

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن بداية الأسبوع المقبل ستشهد تحسُّن الأجواء في آخر الليل، موضحًا أن هذه الأيام آخر موجات الحر لهذا الصيف.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الزعاق: «نعيش خلال هذه الأيام آخر موجات الحر لهذا الصيف.. وغُرة الأسبوع المقبل ستتحسَّن الأجواء في آخر الليل، ويتزامن ذلك مع موسم الصفيري (تصغير صفري)».

وأشار الزعاق إلى أنه الموسم السابق للصفري، الذي يُعد موعد النزول التدريجي للحرارة والرطوبة «الخريف».

وأوضح الزعاق، أنه سُمي الصفري؛ نتيجة لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض؛ بسبب تقلبات الأجواء.

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وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «جازان، وعسير»؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتي «الباحة، ومكة المكرمة».

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة.

وأضافت «هيئة الأرصاد»، أن هناك استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «الشرقية، الرياض، نجران، والجوف»، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.