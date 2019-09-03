برنامج للإعانات الزراعية ومذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة للوقاية من الفساد

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه أمس، جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، وإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية المرتبطين تنظيمياً بها، وكذلك إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، وتعيين عدد من المسؤولين في مناصب مختلفة، يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير مختلف القطاعات وازدهارها لما فيه مصلحة دوت الخليج والمواطن، واستمرار مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في عددٍ من المجالات مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

وكان المجلس أنشا برنامجاً للإعانات الزراعية في جلسته أمس، كما وافق على عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول والبرامج الدولية الأممية.

مجريات

أوضح وزير التجارة والاستثمار، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها وتطوراتها في المنطقة والعالم، وأعرب بمناسبة العام الهجري الجديد عن أطيب التمنيات بأن يجمع الله شمل المسلمين ويوحد كلمتهم، وأن يشهد العام الجديد انفراجاً لجميع الأزمات التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية.

إدانة

ثمّن المجلس، إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة، وما عبر عنه البيان من تأييد كامل للمملكة وترحيب بجهودها التي بذلتها لعقد حوار في جدة لجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن.

إغاثة

أكد المجلس أن الحملة الإغاثية العاجلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للسودان، وبدأ في تنفيذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتشمل تقديم مواد إيوائية وطبية إلى المحتاجين في المناطق المتضررة من السيول، تأتي حرصاً من المملكة على الشعب السوداني الشقيق، وتواصلاً للدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين.

وبين المجلس أن تقديم حكومة المملكة مبلغ 7.5 ملايين ريال دعماً مالياً للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يأتي في إطار دعم المملكة لجهود المنظمة، وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية.

ترحيب

رحب المجلس بقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار الذين بدأت طلائعهم تتوافد إلى المملكة بعد النجاح الذي حققه موسم الحج، فيما ما زالت المملكة تقدم الخدمات للحجاج الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أكملت وزارة الحج والعمرة والأجهزة المعنية الاستعدادات كافة لاستقبال المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى 10 ملايين معتمر.

التعليم

أعرب المجلس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد عن أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، وأن تكلل جهود المعلمين والمعلمات وجميع هيئات التعليم الجامعي والتقني بالتوفيق.

تفويض

فوّض المجلس وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي المملكة والنيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوّض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وأفغانستان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

اتفاقيتان

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم (182 /47) ورقم (183 /47) المؤرخين في 16 /10/ 1440، على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة، وحكومتي كل من أنجولا ونيكاراجوا، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

كما فوّض المجلس، وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (203 /52) وتاريخ 6 /11/ 1440، على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وهولندا للتعاون في مجال الإحصاء.

فساد

فوّض المجلس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعديل

عيّن المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتعديل تشكيل مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ياسر بن عثمان الرميان، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وإضافة الدكتور نبيل بن محمد العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.

عضوية

عيّن المجلس، وزير التجارة والاستثمار عضواً في مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني.

برنامج

قرر المجلس إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مُربي الماشية.

اختصاص

عيّن المجلس عمار بن عبدالواحد الخضيري، ومازن بن عبدالرزاق الرميح، وممدوح بن سعود الشرهان، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.

حساب

اعتمد المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 ـ 55/ 40/ د) وتاريخ 6 /11/ 1440 الحساب الختامي لجامعة الباحة عن عام مالي سابق.

ترقيات

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14 على النحو التالي:

01 تعيين الدكتور مشاري بن إبراهيم بن سالم المشاري على وظيفة (نائب مدير مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الـ15 بمركز المعلومات الوطني.

02 ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الـ15 بأمانة منطقة المدينة المنورة.

03 ترقية المهندس إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الـ15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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04 ترقية أحمد بن محمد بن أحمد المنصوري إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة الـ15 بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

05 ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن ختله إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة عسير.

06 ترقية محمد بن حمد بن ناهض الوذيناني إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة مكة المكرمة.

07 ترقية عبدالرحمن بن ضاوي بن محمد المحنا إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة الـ14 بالهيئة العامة للجمارك.

08 ترقية فهد بن راشد بن صالح المدهش إلى وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة الـ14 بالهيئة العامة للجمارك.

09 ترقية عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز الغنام إلى وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الـ14 بمركز المعلومات الوطني.

10 ترقية عبدالله بن حبيب بن فرج الحربي إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الـ14 بالديوان العام للمحاسبة.

أبرز القرارات

- إنشاء برنامج للإعانات الزراعية

- تثمين إدانة مجلس الأمن الدولي لاستهداف الحوثي المتكرر الأعيان المدنية في المملكة

- الترحيب بقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار

- اتفاقية تسليم المطلوبين مع النيجر

- اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها مع أفغانستان

- اتفاقيتا تعاون مع كل من أنجولا ونيكاراجوا

- تفاهم سياسي مع الدومنيكان

- تعاون إحصائي مع هولندا

- تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوقاية من الفساد

متطلبات الحصول على تمويل مربي الماشية

- أن يكون المتقدم مسجلا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة

- ألا​ يكون المتقدم موظفاً (حكومي - خاص)

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة

- يقتصر التمويل على صغار المربين (50 - 500 رأس من الماشية)

- ​حضور ورشة تعريفية في مجال تربية الماشية للمتقدم للحصول على التمويل

برنامج دعم صغار المزارعين

- يستهدف أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين ومربي النحل

- صغار المنتجين من الصيادين ولديهم تراخيص

- يدعم تحول المزارعين إلى الزراعة العضوية والاستمرار فيها

تعريفات

- المخدرات

هي كل مادة نباتية أو مصنّعة تحتوي على عناصر منوّمة أو مسكّنة أو مفتّرة، والتي إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية المعدة لها فإنها تصيب الجسم بالفتور والخمول وتشلّ نشاطه، كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري بالأمراض المزمنة، كما تؤدي إلى حالة من التعود أو ما يسمى «الإدمان»، مسببة أضرارا بالغة بالصحة النفسية والبدنية والاجتماعية.

- المؤثرات العقلية

كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة تحتوي على مركبات منبهة أو مسكنة أو مهلوسة، من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية أو الصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود والإدمان على تعاطيها.

- السلائف

كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية، والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

يوجد منها مواد كيميائية ثنائية الاستخدام يمكن استخدامها في أنشطة مشروعة، وكذلك في إنتاج المخدرات.

شكل عنصرا مهما وفاعلا في تصنيع المخدرات.