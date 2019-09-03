السعودية اليوم / وكالات الأمم المتحدة تعلن الأولوية للاحتياجات الإنسانية مع تواصل ضربات إعصار "دوريان" لجزر الباهاما



الأمم المتحدة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م

أعلنت وكالات الأمم المتحدة أولوية عاجلة للاحتياجات المطلوبة لمعالجة التأثيرات الإنسانية لإعصار دوريان في منطقة جزر البهاما.

وقال ينس ليرك من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: إن التقييم الأولي في جزر البهاما يشير إلى أضرار بالغة ضربت سقوف المنازل وعطلت خطوط الكهرباء، بالإضافة إلى بعض الطرق التي صار الوصول إليها متعذرا، حيث ضرب الإعصار جزر أباكو بعدد سكانها البالغ أكثر من 17 ألفاً، ونحن نشعر بالقلق فيما يخص سلامتهم جميعا، والإعصار الآن في جزر البهاما الكبرى التي يبلغ عدد سكانها حوالي 51 ألفاً.

ونقل بيان مكتب الشؤون الإنسانية عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في جزر البهاما تقارير عن حدوث فيضانات هائلة، حيث تم إرسال قوة الدفاع التابعة للجزر لإنقاذ الناس في شرق البهاما الكبرى، وكان رئيس وزراء جزر البهاما قد أكد مقتل خمسة أشخاص نتيجة لإعصار دوريان.

وأورد بيان مكتب الشؤون الإنسانية أن حوالي 76000 شخص قد يصبحون عرضة لخطر الرياح المدمرة التي يسببها الإعصار، وأن التأثير المتوقع سيتضمن نقص المياه كأولوية ضرورية بسبب حالة نظم إمدادها، واحتمالية حدوث تسرب كبير للمياه المالحة نتيجة للعواصف والفيضانات.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ماثيو كوكران رصد الأضرار الناجمة عن الرياح العاتية الشديدة، مفيداً أن أكثر من 13 ألف منزل قد تعرضت لأضرار بالغة أو دمرت.

وأبان أنه فيما يتعلق بالاحتياجات فإن جزيرة أباكو بها أكثر الفئات ضعفا وهم مجتمع كبير من الهايتيين في الجزيرة، وسيحتاج إلى قدر كبير من المساعدة للتعافي من هذه العاصفة وإعادة البناء بعدها.

من جانبه أعلن المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إيرفيه فيروسيل، أن الوكالة الكاريبية لإدارة الكوارث قد قامت بنشر فريقين لتقييم الاحتياجات السريعة في جزر البهاما، يشارك فيهما البرنامج التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وغيرهم.

يذكر بحسب رصد المركز القومي للأعاصير أن مركز الإعصار شديد الخطورة سيواصل ضرب جزيرة غراند باهاما خلال اليوم ليتجه بعدها ناحية الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأميركية، ثم قريبا جدا من سواحل ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية مساء الأربعاء والخميس، ومن ساحل ولاية كارولينا الشمالية في وقت متأخر من يوم الخميس.

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22:28ت م

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