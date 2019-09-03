شكرا لقرائتكم أمريكا تفرض عقوبات على برنامج الفضاء الإيراني لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمريكا تفرض عقوبات على برنامج الفضاء الإيراني لأول مرة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان فرض عقوبات جديدة على برنامج الفضاء الإيراني، مع استمرار طهران في استخدام وكالات الفضاء المدنية لتطوير برامج الصواريخ البالستية.
وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية واثنين من معاهدها البحثية، وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية للأنشطة التي تعزز برنامج الصواريخ البالستية.
واختتم بيان الخارجية بالتأكيد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامج إطلاق تجارب الفضاء كغطاء للمضي قدماً في برامج الصواريخ البالستية، وأن هذه العقوبات بمثابة تحذير للمجتمع العلمي الدولي من أن التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني يمكن أن يسهم في قدرة طهران على تطوير نظام لإيصال الأسلحة النووية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تفرض عقوبات على برنامج الفضاء الإيراني لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.