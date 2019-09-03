2019-09-03

إغاثي الملك سلمان يعالج أكثر من 15 ألف حالة في مخيم الزعتري

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري، خلال شهر أغسطس الماضي، خدمات طبية وعلاجية إلى 15091 حالة مرضية، وذلك ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين في المخيم.

ودونت سجلات عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة الحالات المرضية التي راجعتها خلال شهر أغسطس من عام 2019م لتكون النسبة الأعلى لعيادات الطب العام، والتي بلغ عدد مراجعيها 5273 تلاها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 4057 طفلًا، كما استقبلت عيادة النسائية 2158 مراجعة، وتلقى 903 شقيقًا سوريًّا العلاج في عيادة الباطنية.

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وتعاملت عيادتا الأسنان مع 973 حالة وتعاملت عيادتا الجراحة والإجراءات مع 843 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما تم تقديم 886 مطعومًا لعدد 398 طفل وامرأة.

وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض الجلدية 187 حالة، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 299 حالة.

يذكر أن هذه العيادات مستمرة منذ بداية لجوء الأشقاء السوريين إلى الأردن بتقديم العلاجات والمستلزمات الطبية المتنوعة لهم هناك لينعموا بأفضل رعاية صحية ممكنة، خصوصًا في بيئة اللجوء التي يعيشون بها.