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وزير داخلية تركيا يهدد رئيس بلدية إسطنبول: سندمرك!
متابعات الخليج 365 - متابعة
استخدم وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، لغة غير قانونية متوعدًا بـ”تدمير” رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لتضامن الأخير مع رؤساء بلديات المنتخبين الذين أقالتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي.
وصرح صويلو في مدينة بورصة بشمال شرق تركيا، اليوم الثلاثاء، بأن علمية إقالة رؤساء البلديات “تتفق مع القانون”، وقال كلاما موجهًا إلى إمام أوغلو: “جاهل. أنت تعرف مكانك وحدودك. هذه الدولة (تركيا) تعاملت مع هذه المنظمة الإرهابية لمدة 40 عامًا. إذا تدخلت في أمور ليست من عملك فسوف ندمرك”.
ويأتي تصريح وزير داخلية أردوغان ليؤكد أن حزب الرئيس التركي لم ينسَ الهزيمة التي تلقاها في إسطنبول على يد أكرم إمام أوغلو، الذي انتزع أهم مدينة تركية من قبضة الحزب الحاكم.
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