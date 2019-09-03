شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يُكرِّم ذوي الشهيد المتطوع ريان العيتاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قدَّم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اليوم (الثلاثاء)، مكافأة مالية لذوي المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي، الذي توفي أثناء مشاركته في أعمال البحث المتعلقة بحادث سقوط طفل في وادي الحائر، تقديراً لجهوده -رحمه الله-.

وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود، على هذه اللفته الإنسانية التي تؤكد اهتمام ولاة الأمر بأبناء الوطن.