السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2019» تستمر في الأردن بمشاركة 30 دولة، حيث أقيمت ندوتان عن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والأسلحة الكيماوية. وتحضر القوات المسلحة السعودية ضمن أكبر القوات المشاركة بقوات على الأرض، وضباط مشاركين في قيادة التمرين في مختلف أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي.



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