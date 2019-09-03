إنشاء برنامج لإعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس على إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مربي الماشية.

الأوامر الملكية

وفي بداية الجلسة، أكد خادم الحرمين الشريفين، أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، وإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية المرتبطين تنظيميا بها، وكذلك إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، وتعيين عدد من المسؤولين في مناصب مختلفة، يأتي انطلاقا من الحرص على تطوير مختلف القطاعات وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن واستمرار مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد ـ ولله الحمد ـ في العديد من المجالات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأعرب، عن تمنياته بالتوفيق والسداد للمعينين في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير للمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن.

تطورات الأحداث

وأوضح وزير التجارة والاستثمار، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، استعرض عددا من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها وتطوراتها في المنطقة والعالم، وأعرب بمناسبة حلول العام الهجري الجديد عن أطيب التمنيات بأن يجمع الله شمل المسلمين ويوحد كلمتهم ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، سائلا الله تعالى أن يشهد هذا العام انفراجا لجميع الأزمات التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، وأن يكون عام خير وبركة على الجميع، ويتحقق فيه بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في ربوع العالم أجمع.

الإرهاب الحوثي

وثمن المجلس إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة وتشكل تهديدا لأمن المواطنين واستقرار المنطقة، وتقويضا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وما عبر عنه البيان من تأييد كامل للمملكة وترحيب بجهودها التي بذلتها لعقد حوار في جدة لجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن.

إغاثة السودان

وأكد المجلس أن الحملة الإغاثية العاجلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للسودان، وبدأ في تنفيذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتشمل تقديم مواد إيوائية وطبية إلى المحتاجين في المناطق المتضررة من السيول، تأتي حرصا من المملكة على الشعب السوداني الشقيق، وتواصلا للدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية.

الأمن الغذائي

وبين المجلس أن تقديم حكومة المملكة مبلغ مليوني دولار أمريكي دعما ماليا للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للإسهام في تنفيذ برامجها والوفاء بتعهداتها للدول الأعضاء، يأتي في إطار دعم المملكة لجهود المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية.

موسم العمرة

وفي الشأن المحلي رحب المجلس بقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار الذين بدأت طلائعهم تتوافد إلى المملكة بعد النجاح الذي حققه موسم الحج، في الوقت الذي ما زالت المملكة تقدم الخدمات للحجاج الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أكملت وزارة الحج والعمرة والأجهزة المعنية الاستعدادات كافة لاستقبال المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى عشرة ملايين معتمر.

العام الدراسي

وأعرب المجلس، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في مراحل التعليم المختلفة عن أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، سائلا الله تعالى أن يكلل جهود المعلمين والمعلمات وجميع هيئات التعليم الجامعي والتقني بالتوفيق في رسالتهم العظيمة، لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

تقارير سنوية

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقريران السنويان لجهتين حكوميتين عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

قرارات

أولا: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي السعودية والنيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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ثانيا: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي السعودية وأفغانستان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومتي السعودية وحكومتي كل من أنجولا، ونيكاراغوا.

رابعا: تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وهولندا للتعاون في مجال الإحصاء.

سادسا: تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتعديل تشكيل مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، قرر مجلس الوزراء تعيين ياسر الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيسا لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وإضافة الدكتور نبيل بن محمد العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.

ثامنا: تعيين وزير التجارة والاستثمار عضوا في مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني.

تاسعا: إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مربي الماشية.

عاشرا: تعيين عمار بن عبدالواحد الخضيري، ومازن بن عبدالرزاق الرميح، وممدوح بن سعود الشرهان، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.

الحادي عشر: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الباحة عن عام مالي سابق.

ترقيات وتعينات

الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري - نائب مدير مركز المعلومات الوطني - المرتبة 15

عبدالله بن عبدالعزيز التويجري - وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة منطقة المدينة المنورة - المرتبة 15

المهندس إبراهيم بن عبدالله الحميدان - مستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية - المرتبة 15

أحمد بن محمد المنصوري - وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - المرتبة 15

عبدالله بن محمد بن ختله - وكيل الإمارة المساعد للحقوق بإمارة منطقة عسير - المرتبة 14

محمد بن حمد الوذيناني - مدير عام الإدارة العامة للمستشارين بإمارة منطقة مكة المكرمة - المرتبة 14

عبدالرحمن بن ضاوي المحنا - مدير عام إدارة الرقابة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك - المرتبة 14

فهد بن راشد المدهش - مدير عام الوسائل الرقابية بالهيئة العامة للجمارك - المرتبة 14

عبدالله بن ناصر الغنام - مهندس مستشار حاسب آلي بمركز المعلومات الوطني - المرتبة 14

عبدالله بن حبيب الحربي - مساعد مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة مكة المكرمة - المرتبة 14