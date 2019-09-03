السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف بنجران ينفذ خطته الميدانية للعام الدراسي الجديد



نجران 04 محرم 1441هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران تنفيذ خطته الميدانية للعام الدراسي 1441هـ، التي تشمل التواجد المكثف للدوريات الميدانية عند الجامعة والكليات والمعاهد والمدارس وقت الدخول والانصراف، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ عبدالله بن علي النجراني، أن جميع الهيئات بالمنطقة ومراكز مدينة نجران تعمل وفق الخطة الميدانية المرسومة الهادفة إلى تقديم النصح والتوجيه، ومعالجة الملاحظات وقت حدوثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

// انتهى//

20:27ت م

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