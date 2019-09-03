السعودية اليوم / بتوجيه من سمو وزير الداخلية .. تكريم ذوي الشهيد المتطوع ريان أشرف العيتاني // للصحف فقط //



الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، سلّم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اليوم, ذوي المتطوع

ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر ، مكافأة مالية تقديرًا لجهود المتطوع ريان أشرف العيتاني - رحمه الله -.

من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود على هذه اللفته الانسانية التي تؤكد اهتمام ولاة الامر ـ حفظهم الله ـ بأبناء هذا الوطن.

// انتهى // // للصحف فقط //

20:25ت م

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