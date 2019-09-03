السعودية اليوم / العصيمي يستقبل مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران



نجران 04 محرم 1441هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي في مكتبه بمقر الفرع اليوم مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة راشد بن محمد آل منجم.

وجرى خلال اللقاء إيضاح أهداف المركز ودوره بالمنطقة وعنايته بترسيخ الوحدة الوطنية، وجهوده في تعزيز روح المواطنة داخل المجتمع، إضافةً إلى الفعاليات التي يقيمها المركز وأهدافه ودوره في حماية النسيج المجتمعي، مع إيضاح أهمية دور الشباب في تقديم المبادرات التي من شأنها العمل على ترسيخ التلاحم الوطني.

وقدّم العصيمي في نهاية اللقاء هدية من مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبارة عن مصحف مذهّب، لمدير مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة.

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20:04ت م

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