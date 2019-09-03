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توضيح بشأن ضوابط استيراد السيارات للأفراد
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت جمعية حماية المستهلك تنويهًا جديدًا بشأن ضوابط استيراد السيارات للأفراد.
وشددت حماية المستهلك على أنه يُمنع استيراد السيارات التي بها كشط أو طمس على رقم الهيكل المسجل على الشاسيه.
وكانت الجمارك قد أوضحت في وقت سابق أنه يُسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) على يتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية، بينما يسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.
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