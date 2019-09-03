شرطة الرياض : القبض على مواطنين ارتكبا 18 حادثة سطو

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطنين تورطا في 18 جريمة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين بها بالقوة وتحت تهديد السلاح.

و‏صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت – بفضلٍ من الله – القبض على (مواطنين/ كلاهما في العقد الثاني من العمر), وذلك لتوفر الدلائل على ارتكابهما ثمانية عشر حادثة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين بها بالقوة وتحت تهديد السلاح, ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهما أقرا بما نسب إليهما, وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.