شكرا لقرائتكم الزعاق: نعيش آخر موجات الحر لهذا الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-03 الزعاق: نعيش آخر موجات الحر لهذا الصيف أكد تحسن الطقس مع دخول موسم الصفيري متابعات الخليج 365 - الرياض أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أننا نعيش هذه الأيام آخر موجات الحر لهذا الصيف. Advertisements وقال الزعاق: نعيش خلال هذه الأيام آخر موجات الحر لهذا الصيف، وغرة الأسبوع القادم ستتحسن الأجواء في آخر الليل. وتابع الزعاق: ويتزامن ذلك مع موسم الصُّفَيري (تصغير صفري) وهو الموسم السابق للصفري، وهو موسم النزول التدريجي للحرارة والرطوبة (الخريف) وسُمي الصفري بهذا لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض بسبب تقلبات الأجواء.









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