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وزارة الصناعة والثروة المعدنية تدعم شعار صنع في السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
صنع في السعودية، عبارة توحي بالفخر والاعتزاز، وتؤكد أن الدولة ماضية قدمًا في تعزيز المنتج الوطني.
ويبرهن الأمر الملكي الكريم باستحداث وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أن المملكة جادّة في التحول لاقتصاد مزدهر، عبر دعمها للصناعة كأحد أبرز المجالات الرافدة لنمو المحتوى المحلي.
وجاء هذا الأمر الملكي الكريم كخطوة جديدة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ وتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة؛ لتنمية الصناعات الوطنية ودعم المنتج السعودي لتفعيل دور الحكومة، في وطنٍ طموح يلبي تطلعات هذا الشعب الشغوف.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعَي الصناعة والثروة المعدنية على أن يُعدل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة.
كما أمر خادم الحرمين بتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية.
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