فيديو .. طارق الحبيب يعدد مزايا تدريس المعلمات للبنين في الصفوف الأولية

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب بتجربة إسناد تدريس الصفوف الأولية للمعلمات.

وقال الحبيب إن هذه التجربة، لها العديد من الفوائد النفسية على الأطفال مشيرًا إلى أنه تابع شخصيًا 5 حالات لتلاميذ كانت لديهم مشاكل نفسية تتمثل في رفض المدرسة، زالت هذه المشاكل عند بعضهم بعد تجربة تدريس المعلمات.

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وأفاد الاستشاري النفسي أن المعلمات أرحب صدرًا من بعض المعلمين، وفيهن يجد الطفل بعض صفات الأم ما يجعله يقبل على الدراسة.

وكانت وزارة التعليم بدأت اعتبارًا من هذا العام تطبيق خطة دمج الفصول الأولية وإسناد مهمة التدريس للطلاب البنين إلى معلمات.

والمقصود بإسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات هو وجود الطلاب في الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) في فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وكذلك فصول ودروات مياه مستقلة للبنات في المدراس الابتدائية للبنات، ويتم تدريسهم من قِبل مُعلِّمات متخصصات بتدريس الصفوف الأولية.

يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة واهتمام القيادة، حفظها الله، بالطفولة والأطفال وتربية النشء وتوفير كل الدعم لهذه الفئة في هذه السن المبكرة.