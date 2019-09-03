حظائر متداخلة مع الشارع العام في بارق والبلدية تتدخل

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

أزالت بلدية محافظة بارق، ممثلة في قسم رقابة الأسواق، الأسوار الحديدية والحظائر المتداخلة مع حرم الطريق العام بسوق المواشي جنوب محافظة بارق.

وأوضح رئيس بلدية بارق، أحمد بن عوض البارقي، أن مراقبي الأسواق أزالوا الشبوك والحظائر المتداخلة مع حرم الطرق العام المؤدي لمركز حميد العلايا، مشيرًا إلى أن هناك آلية لإعادة تنظيم السوق لتسهيل الحركة وتنظيم الحظائر وزيادة عدد المظلات، وأنه سيتم الانتقال للمقر الرئيسي للسوق الذي تعمل البلدية على إنشائه بجوار السوق الحالي.

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من جهة أخرى، نفّذت بلدية المحافظة جولات تفتيشية ورقابية شملت العديد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات، حيث أسفرت الجولات عن إغلاق 7 من المحلات التجارية والمطاعم، وسُجلت 12 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.