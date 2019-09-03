الان تتابع وزير الداخلية يكرم ذوي الشهيد المتطوع ريان أشرف العيتاني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، سلم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، الثلاثاء، ذوي المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي والذي توفي اثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، مكافأة مالية تقديرًا لجهود المتطوع ريان أشرف العيتاني -رحمه الله-.
وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود على هذه اللفته الانسانية التي تؤكد اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بأبناء هذا الوطن.
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