الان تتابع توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء في المملكة 5/1/ 1441 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2019، قائلة إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، الجوف، والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.
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