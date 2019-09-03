شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يُبارك أول جمعية لرياضة المشي.. ويؤكد: تعزيز لصحة المجتمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

بارك وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تأسيس أول جمعية لرياضة المشي في الزلفي، مؤكداً عبر «تويتر» أن هذه الجمعيات تُعزز صحة المجتمع، متطلعاً لتأسيس جمعيات مشابهة أخرى.

وكانت جمعية «مشاة الزلفي» قد أعلنت عبر حسابها الرسمي صدور الموافقة على تأسيس الجمعية، لتكون الأولى التي تهتم برياضة المشي على مستوى المملكة.