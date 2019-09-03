شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في عدد من المحلات التجارية بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تباشر الجهات المختصة حريقاً اندلع في عدد من المحلات التجارية في شارع الحجون بالعاصمة المقدسة. تباشر الجهات المختصة حريقاً اندلع في عدد من المحلات التجارية في شارع الحجون بالعاصمة المقدسة. أكد ذلك، المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الثلاثاء).



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.