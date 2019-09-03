رغبة كورينثيانز في جيروتو تنجي الهلال من الشكوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أكد مسؤولو نادي كورينثيانز البرازيلي عدم مقاضاة نادي الهلال لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، لعدم إتمام إجراءات انتقال اللاعب غابرييل جيروتو بعد تخليه عن الصفقة في اللحظات الأخيرة، رغم أن اللاعب غادر بلاده نحو دبي للتوقيع بكشوفات الهلال، قبل أن يصل الهلال لاتفاق نهائي للتوقيع مع محترف فلامنجو البرازيلي، الكولمبي جوستافو كويلار قبل إغلاق فترة الانتقالات الماضية بساعات قليلة.

واتفق الهلال مع مسؤولي النادي البرازيلي على انتقال غابرييل جيبرتو مقابل 5 ملايين يورو شاملة الرواتب والمكافآت وبعقد يمتد إلى سنتين ثم وقع مع كويلار.

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وكشف كورينثيانز لوسائل إعلام برازيلية أنهم لن يقاضوا الهلال رغم إمكانية ذلك وفق القوانين الدولية، فيما يخص المفاوضات وبيع العقود الاحترافية، وبين النادي أن الأهم بقاء غابرييل جيروتو بصفوف الفريق كونه مطلبا فنيا وجماهيريا، لا سيما وأن هناك رغبة من اللاعب في الاستمرار مع الفريق، إلا أنه وبحسب الصحفي البرازيلي جورجي نيكولا فإن اللاعب ووكيل أعماله سيتقدمان بشكوى الهلال لدى الفيفا.

وأكد مدرب الوحدة السعودي السابق مدرب كورينثيانز (فابيو كاريلي) «بعد إنهاء مفاوضات الهلال مع اللاعب، طلب مسؤولو نادي الهلال من كورينثيانز عدم إشراك غابرييل جيروتو في لقاء فلومنينيزي في 30 أغسطس الماضي، والذي جاء قبل 24 ساعة من إغلاق فترة التسجيل الانتقالات الصيفية في السعودية، تحسبا لضم اللاعب وعدم إرهاقه قبل الانضمام للهلال، إلا أن أهمية المواجهة فرضت علي إشراك اللاعب طوال الـ 90 دقيقة رغم علمي بأن ما فعلته سيغضب الهلاليين».

وكشفت «مكة» أن نادي الهلال دفع ثمن تكاليف رحلة اللاعب غابرييل جيروتو ووكيل أعماله إلى دبي، تمهيدا لتوقيع العقد بعد إجراء الفحوصات الطبية، حيث قدرت التكاليف بنحو 100 ألف دولار.