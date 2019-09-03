فلسطين تطلق خطة العناقيد التنموية في الضفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله
أطلقت الحكومة الفلسطينية أمس خطة «العناقيد التنموية» في الضفة الغربية، ضمن خطوات تقول إنها تستهدف الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية: «إن إطلاق العمل بالعنقود الزراعي الأول تم اليوم من محافظة قلقيلية بتكلفة 23 مليون دولار بالشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني والبلديات».
وذكر أن «العنقود الزراعي يعني بألا يكون هناك أرض في قلقيلية قابلة للزراعة إلا ويتم زراعتها، إضافة إلى استصلاح جميع الأراضي الأمر الذي سيصل بنا إلى الانفكاك عن الاحتلال، وخلق اقتصاد وطني يوفر فرص عمل، وخلق تنمية متوازنة».
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