تأسيس أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء بالرياض نهاية 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، المرحلة الأولى من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء في الرياض بنهاية العام الحالي، مبينة أنه سيتم استخدام تلك المخلفات بعد التدوير في مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيروين فنسنت، لوكالة بلومبيرج الإخبارية، إن المنشأة المزمع إطلاقها بداية لسلسلة من المنشآت المماثلة التي ستطلق خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف إعادة تدوير جميع أنواع النفايات مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.

ووقع المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، 14 يوليو الماضي، مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.

وبموجب الاتفاقية ستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينها لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035، أبرزها إعادة تدوير 81% من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، الذي يبلغ 3.4 ملايين طن سنويا، إلى جانب إعادة تدوير47% من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغ نحو 5 ملايين طن سنويا، ورفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع مدينة الرياض، التي تقدر بـ20 مليون طن.

وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ستقوم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في الاستثمار ببناء منشآت حديثة لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.

وتتمثل المبادرة الأولى ضمن الاتفاقية الإطارية، في إعادة تدوير نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد بناء لمشاريع الطرق والإسكان، يليها إنشاء منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية، وذلك بالتزامن مع مشروع أمانة منطقة الرياض «حي بلا حاويات»، والذي يهدف إلى الفرز الثنائي من المصدر للنفايات المنزلية في الرياض.

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وبدأت الأمانة أخيرا تجربة لاستبدال الحاويات في بعض الأحياء السكنية، بأخرى وزعت على المنازل، بواقع حاويتين على كل منزل، حيث خصصت الأمانة حاويات باللون الأخضر للمواد غير العضوية، مثل المواد البلاستيكية والأوراق والكرتون والزجاج والعلب المعدنية، وحاويات باللون الأسود للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير مثل بقايا ومكونات الطعام.

وأنشئت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في عام 2017، وتعمل على تطوير وتشغيل عدد من النشاطات في مجال التدوير.

أهداف استراتيجية لإعادة التدوير بحلول2035

إعادة تدوير 81% من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة البالغ 3.4 ملايين طن سنويا

إعادة تدوير 47% من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغ 5 ملايين طن سنويا

رفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في أحياء الرياض والمقدرة بـ20 مليون طن

بناء منشآتلإعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.