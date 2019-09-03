مبادرة سعودية تسد العجز الإثرائي العربي في موسوعة ويكيبيديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ينطلق ماراثون «الحضارة والعلوم» الثلاثاء المقبل في كانبرا بأستراليا، بإشراف دارة الملك عبدالعزيز وذلك لسد العجز الإثرائي العربي في موسوعة ويكيبيديا عبر «مبادرة ويكي دون سعودي ويكيبيديانز» بالشراكة التطوعية مع الملحقية الثقافية في أستراليا وبناء نموذج يستفاد منه مع الملحقيات الثقافية السعودية في دول العالم.
وأوضحت الدارة أن للماراثون أهمية، لكونه الأول من نوعه في دعم وإثراء المحتوى العربي في الموسوعة الحرة العالمية «ويكيبيديا» وتقديم نموذج مثالي للجهات التعليمية والعلمية في المملكة لانتهاج مبادرات مماثلة تدعم هذا التوجه التطوعي الوطني، حيث وجه الماراثون كمسابقة للمبتعثين في أستراليا لتطوير وترجمة مقالات موسوعة و»يكيبيديا» وتوسيع نطاق مجالات التدوين نظرا لأهمية الحضارة الإسلامية ودورها الإنساني.
وأشارت إلى أن الماراثون يحفز المجموعات التطوعية بالتدريب والمصادر والجوائز، وكل ما ييسر التفاعل الإثرائي، واستثمار قدرات المبتعثين ومهاراتهم العلمية والتقنية في الإثراء النوعي الموثوق، في ظل تناول الماراثون موضوعات تاريخ العلوم عند المسلمين «العلوم، والرياضيات، والطب، والفلك ، والترجمة، والكيمياء، والفلسفة، والثقافة والتراث والفنون، والعمارة الإسلامية، والكشوف الجغرافية، والعلوم الطبيعية، والعلوم المعاصرة وتشمل العلوم الأساسية، والتطبيقية، والاجتماعية، والإنسانية، وعلوم الطب والصحة.
ويأتي ذلك بعد حصد مبتعثين اثنين في أستراليا صلاحية «المراجع التلقائي» في الموسوعة الحرة العالمية «ويكيبيديا»، وتحرير نحو 170 مقالا لـ19 متسابقا، مما يجسد دور الدارة ممثلة بمركز التاريخ السعودي الرقمي، للوصول بطموحات الوطن للعالمية في ظل رؤية 2030.
أهداف الماراثون
- تزويد المستهدفين بالمهارات والأدوات المتخصصة لإثراء المحتوى العربي في ويكيبيديا
- تحسين المحتوى العربي والإسلامي والعالمي عن طريق تطوير المقالات وترجمتها
- تعزيز الشخصية الوطنية للمبتعثين والمبتعثات
- كشف المخزون الثقافي والحضاري الرقمي لديهم
- - تعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتقنية في الإثراء النوعي الموثوق
- إيصال هدف المبادرات عبر مشروع «ويكي دون» في إثراء المحتوى العربي والإسلامي
- الاستناد إلى المعلومات الحقيقية غير المزيفة.
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