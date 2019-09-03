587 ألف مولود بالمملكة في 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت نتائج المسح الميداني لهيئة الإحصاء أن عدد المواليد في المملكة خلال عام 2018 بلغ 587160 مولودا، وتواصل وزارة الصحة نشر حملة كوني بخير لأجلي التي تقدم من خلالها محتوى توعويا مميزا ومتكاملا موجها لصحة الأم والطفل، بدءا من مرحلة ما قبل الحمل ثم أثناء الحمل وما بعد الحمل والولادة والرعاية الصحية للمولود.

وأكدت الصحة أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية، وأخذ التطعيمات اللازمة قبل الحمل وتناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم، وتناول مكمل فيتامين د، لتعزيز صحة الأسنان والعظام وتناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل حتى الأسبوع الـ 12.

وأوضحت ضمن نصائح لمن تنوي الحمل أنه يجب على المرأة أخذ اللقاحات الضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل في الوقت المناسب، لتساعد على المحافظة على صحتها وصحة الجنين، وذلك بعد استشارة الطبيب، حيث جرى نشر سلسلة توعوية تتضمن هذه النصائح على حساب الصحة في تويتر.