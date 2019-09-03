السائح الياباني «حبيب الكل» في أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف استطلاع حديث للرأي أن السائح الياباني مرحب به للغاية في أوروبا، مبينا أن السائحين القادمين من اليابان يستقبلون بحفاوة، سواء في بريطانيا أو فرنسا أو فنلندا أو إسبانيا.

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وحصل السائحون اليابانيون على أعلى نسب في الاستطلاع، حيث ذكر 26% من الفنلنديين و18% من الفرنسيين و12% في كل من ألمانيا وإسبانيا أن اليابانيين هم أكثر السائحين الذين يستقبلونهم بإيجابية في بلادهم.

وفي المقابل، لا يلقى السائحون الألمان القدر نفسه من الحفاوة، حيث ذكر 6% من الذين شملهم الاستطلاع في إسبانيا، الوجهة المفضلة لدى السائحين الألمان، أنهم يفضلون السائح الألماني، بينما حصل السائح الياباني على ضعف الحفاوة لدى الإسبان (12%).

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي أن السائحين الروس والبريطانيين لا يحظون بشعبية إلى حد ما، وشمل الاستطلاع 29004 أشخاص من 26 دولة فوق 18 عاما.