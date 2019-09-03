الاكتئاب يطارد المدخنين السابقين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشير دراسة أمريكية أجريت أخيرا إلى أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أو اكتساب عادة أخرى.

وتقول الدراسة التي تنشر حاليا في الدورية الأمريكية للطب الوقائي، والتي استخدمت بيانات من المسح القومي الأمريكي حول تعاطي المخدرات «إن الأشخاص الذين كانوا يدخنون من المرجح إصابتهم بالاكتئاب أو البدء في تعاطي القنب أو تناول الكحول بشراهة».

وخلال الدراسة ارتفع معدل الاكتئاب الحاد بين الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين من 88ر4% إلى 04ر6%.