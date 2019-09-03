إبطال مفعول قنبلتين من الحرب العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوفر

نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مدينة هانوفر غرب ألمانيا.

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وتمكن نحو 15200 شخص من العودة إلى منازلهم في ساعة مبكرة من صباح أمس بعدما غادروها كإجراء احترازي مساء أمس الأول.

وعثر على قنبلة من مخلفات الحرب تزن نحو خمسة قناطير في حي حديقة الحيوان بالمدينة.

كما أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية أمس الأول في كولونيا. واضطر نحو 4800 شخص لمغادرة منازلهم كإجراء احترازي قبل إبطال مفعول القنبلة.