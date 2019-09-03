ظريف: سنقلص التزاماتنا النووية.. اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن إيران ستعلن عن «خطوتها الثالثة» لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي 4 سبتمبر.

وقال ظريف في حديث لقناة «روسيا 24» التلفزيونية: «نحن نبقي الطريق مفتوحا للدبلوماسية، لكن خطوتنا الثالثة جاهزة وسيعلن الرئيس حسن روحاني عنها اليوم».

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وتابع في تصريحاته التي اوردتها وكالة أنباء فارس، أنه سيبلغ المفوضية العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، بهذه الخطوة وستبدأ طهران بتطبيقها الجمعة المقبل.

من جهة أخرى أكد ظريف أن إيران ستعود بسرعة إلى الالتزام بشروط الاتفاق النووي، في حال تم إحراز تقدم في التزام الأوروبيين بتعهداتهم.

وقال خلال زيارته لموسكو: «سنعود للالتزام بكل تلك الإجراءات خلال ساعات عدة أو أيام عدة في أي لحظة، في حال أثمرت المفاوضات مع فرنسا إلى حل معين».

وجدد ظريف التأكيد على استعداد إيران للمفاوضات، قائلا «إن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، ونحن لا نخشى المفاوضات».