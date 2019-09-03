الناقلة الإيرانية تختفي عن أنظار أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقفت الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» التي تترصدها الولايات المتحدة عن إرسال بيانات حول موقعها عبر إشارات القمر الصناعي أمس الأول، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

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وقالت بلومبرج إن آخر موقع معلوم للناقلة كان شرق البحر المتوسط بين قبرص والساحل السوري، وأضافت أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن الناقلة كانت ممتلئة بالنفط.

ولعبت الناقلة المعروفة سابقا باسم «جريس 1»، دورا رئيسيا في نزاع دام أشهرا بين الغرب وإيران، واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو، للاشتباه في نقلها نفطا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.