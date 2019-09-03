12 قتيلا ومصابا في انفجار بمدينة أعزاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة ضربت سوقا شعبية وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي ظهر أمس.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي إن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود أربع إصابات بحالة حرجة جراء الانفجار الذي وقع في المدينة الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

وأشار إلى أن قوى «الأمن الداخلي والشرطة» عثرت على دراجة نارية مفخخة كانت معدة للتفجير قرب مدرسة طلحة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي.