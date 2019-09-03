مقتل 8 تلاميذ في أول يوم دراسي بالصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

ذكرت وسائل إعلام صينية أمس أن ثمانية تلاميذ بمدرسة ابتدائية قتلوا في هجوم بوسط الصين، في أول يوم دراسي لهم.

وأفادت صحيفة جلوبال تايمز بأن ثمانية تلاميذ لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في هجوم على مدرسة شاويانجو في مدينة إنشي بإقليم خوبي.

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وقد ألقت الشرطة القبض على مشتبه به (40 عاما)، وذكرت الصحيفة أنه كان قد أفرج عن المشتبه به العام الماضي عقب أن أمضى ثمانية أعوام في السجن بعد إدانته بمحاولة القتل.

ولم تذكر السلطات المحلية كيفية تعرض الطلاب للهجوم. وقالت الحكومة المحلية إنها تقدم المساعدة النفسية لأسر الضحايا.

يشار إلى أن الهجمات التي تستهدف المدارس بالصين تنفذ باستخدام السكاكين أو المتفجرات يدوية الصنع، حيث إن الأسلحة النارية تخضع لقيود مشددة.