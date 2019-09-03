القتل تعزيرا لمهرب إمفيتامين في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، إذ تم القبض على المدعو عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني - سعودي، عند تهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني عطا لله بن سلامة العمراني أمس في منطقة تبوك.