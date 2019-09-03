ورشة تناقش تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية في الرياض أمس، ورشة عمل حول برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة «مسار»، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور خالد الجماز، ووكيل الوزارة للشؤون البلدية سليمان البطحي، ومشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة وممثلي الشركات المؤهلة لمحطات الوقود.

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وأوضح أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس خلال الافتتاح، أن هذه الورشة تأتي انطلاقا من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق أهداف برنامج «مسار» لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة.

من جانبه أفاد الدكتور الجماز بأن الورشة استعرضت لمحة تاريخية حول قطاع محطات الوقود، إلى جانب مناقشة عدد من المحاور، أهمها: آلية التأهيل والشركات المؤهلة، تصنيف الطرق ذات الأولوية لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وآلية حصر وتقييم ومراقبة هذه الأماكن، وكذلك عرض نموذج للخدمات المتوقع وجودها داخل هذه المحطات والمراكز.

من أهداف الورشة: