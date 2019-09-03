إغلاق 19 محلا مخالفا في تاروت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت الجولات التفتيشية والرقابية التي نفذتها العام الماضي بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، عن إغلاق 19 محلا وتوجيه 720 إنذارا للمنشآت المخالفة للاشتراطات البلدية، واحتساب 492 مخالفة صحية.

وأوضح رئيس بلدية تاروت المهندس عادل آل عبية أن المخالفات تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز.

إلى ذلك رفعت البلدية العام الماضي 57 سيارة تالفة، ونقلت 10080 مترا مكعبا من النفايات، و593 ردا من الأنقاض في جزيرة تاروت، إضافة إلى توجيه 1080 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة.