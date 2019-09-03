إزالة أسوار حديدية وحظائر مخالفة في بارق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق الأسوار الحديدية والحظائر المتداخلة مع حرم الطريق العام بسوق المواشي جنوب محافظة بارق.

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد البارقي أن مراقبي الأسواق أزالوا الشبوك والحظائر المتداخلة مع حرم الطرق العام المؤدي لمركز حميد العلايا، مشيرا إلى أن هناك آليه لإعادة تنظيم السوق لتسهيل الحركة وتنظيم الحظائر وزيادة عدد المظلات، مؤكدا أنه سيجري الانتقال للمقر الرئيس للسوق الذي تعمل البلدية على إنشائه بجوار السوق الحالي.

من جهة أخرى نفذت بلدية المحافظة جولات تفتيشية شملت منشآت غذائية ومراكز تجارية وبوفيهات ومطاعم، حيث أسفرت عن إغلاق 7 محلات، وسجلت 12 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.