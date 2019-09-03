دارة الملك عبدالعزيز تدعم النساء في ترميم المخطوطات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ينظم مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، أحد مراكز التميز العلمي، التابع لدارة الملك عبدالعزيز، دورة مخصصة للنساء من داخل المملكة وخارجها هي الأولى من نوعها في مبادئ ترميم المخطوطات والمواد التاريخية، وذلك في مقر المركز بحي المعذر بالعاصمة الرياض.

وتهدف الدورة التي سيحاضر فيها خبيران في العمليات الفنية للمصادر التاريخية إلى دعم تجربة النساء في هذا المجال، وجذب أخريات للدخول إليه، والتدرب على التعامل الأمثل مع المواد الكيميائية والتقنيات الحديثة في عمليات صون المواد التاريخية وفق منهج علمي حديث، والتعرف على المواد التقليدية التي كتبت عليها المصادر التاريخية قديما «البردي، والرق والورق» وتركيباتها الكيميائية، واستخداماتها والأصباغ والأحبار القديمة، والتعرف على الأمراض المختلفة التي تصيب المخطوطات، وكيفية التعامل مع كل مرض بما يناسبه.

وتندرج الدورة التدريبية تحت مشروع تمكين المرأة بفتح مساحات وظيفية لها وتأهيلها، كما تؤسس لنواة من المرممات السعوديات، وتستهدف بصفة عامة النساء الحاصلات على البكالوريوس أو الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبصفة خاصة الإداريات والموظفات في الوحدات الإدارية ذات العلاقة بالوثائق والأوراق القديمة والمخطوطات، وموظفات الأرشيفات الورقية، وطالبات أقسام التاريخ والمكتبات.