نائب أمير مكة يطلع على خطط النيابة العامة المستقبلية بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها النيابة خلال موسم حج العام الحالي، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.

من جانبه هنأ الوردي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة بنجاح موسم حج هذا العام، والذي جاء بتوفيق الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، من إمكانات والمتابعة الدائمة لأمير مكة المكرمة لجميع الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.