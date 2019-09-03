الفيصل يؤكد أهمية تلافي الملاحظات المرصودة ميدانيا خلال الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل ضرورة التحضير المبكر لموسم حج العام الحالي وتلافي الملاحظات التي جرى رصدها ميدانيا خلال الموسم الماضي، وذلك لدى ترؤسه، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة الاستعدادات لموسم حج 1441.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده، ولوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على توجيهاتهم الدائمة بتسخير الإمكانات البشرية والمادية كافة لراحة ضيوف الرحمن وتأمين رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم للمملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين التي كان لها بعد توفيق الله ما تحقق من نجاح موسم حج العام الماضي.

Advertisements

وثمن أمير مكة جهود القطاعات خلال موسم الحج، مهنئا الجميع بما تحقق من نجاحات، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الاستعداد المبكر وتضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والتخطيط لموسم حج العام الحالي وتعزيز الإيجابيات التي تحققت في حج العام الماضي، والعمل على تطوير منظومة العمل وتلافي الملاحظات التي جرى رصدها ميدانيا خلال الموسم.

واستعرض الفيصل خلال الاجتماع أعداد الحجاج المغادرين، حيث بلغ عددهم حتى أمس نحو 1.4 مليون حاج، فيما تبقى في مكة المكرمة والمدينة المنورة قرابة 453 ألف حاج.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

من جهة أخرى تسلم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه التقرير الإحصائي لخدمات حج 1440، وتضمن التقرير الذي سلمه في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، نبذة عن أعمال الهيئة خلال موسم حج العام الماضي شملت إحصاءات عن جهود الجهات التي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن، إلى جانب البيانات والمعلومات التفصيلية عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج.