تدشين 55 مدرسة للطفولة المبكرة في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص مدارس الطفولة المبكرة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، وذلك بمجمع زبيدة بنت جعفر التعليمي في مكة المكرمة، حيث ينفذ في 55 مدرسة هذا العام.

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وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن التعليم الجيد يبدأ من المراحل المبكرة، مؤكدا حرص الدولة على أن يحظى التعليم العام بعناية خاصة لتكوين جيل واع ومتعلم وقادر على العطاء المستقبلي، عادا مشروع المدارس رائدا وحيويا حيث يركز على الاستثمار الأمثل في العنصر البشري من الصغر وحتى يكون عنصرا فاعلا يخدم دينه ووطنه ومليكه .

من جانبه بين مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أن المجتمع شريك رئيس في نجاح هذا المشروع الحيوي المنسجم مع رؤية الوطن 2030، الذي يركز على الاستثمار الأمثل في التعليم المبكر من خلال إسناد تعليم المراحل الأولية في التعليم للمعلمات بعد أن أكدت الدراسات أن الإسناد يعد خيارا ناجحا يسهم في الاستقرار النفسي والتعليمي للطلاب في سنوات التعليم الأولى.

وأفاد الزائدي بأن تعليم مكة بدأ التطبيق الفعلي متوافقا مع خطة الوزارة في هذا الصدد، وأن الإقبال كبير من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم وبناتهم في فصول التعليم المبكر، منوها بالمقترحات والملاحظات التي يقدمها أولياء الأمور والمهتمون وفق قنوات التواصل الرسمية، موضحا أن الخصوصية هي ركيزة أساسية في هذا المشروع، حيث خصص للطلاب فصول مستقلة بدورات مياه منفصلة ومداخل خاصة، ولم ترصد أي ملاحظات في المدارس أو تجاوزات.