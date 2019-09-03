تنظيم جديد للجلسات الخارجية المكيفة بالمطاعم والمقاهي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير تنظيما جديدا للجلسات الخارجية المكيفة للمطاعم والمقاهي، بهدف تقديم خدمات مميزة للمستفيدين، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن فكرة هذا التنظيم كانت بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة، للارتقاء بخدمة مرتادي المطاعم والمقاهي وتوفير أماكن جلوس إضافية، مع مراعاة الاشتراطات التي تضمن إجراءات السلامة وحقوق المشاة وتتواءم مع برنامج جودة الحياة.

وأشار الصفيان إلى أن البلدية لها الحق في قبول أو رفض الطلب بعد دراسة الموقع والمنطقة المحيطة من الناحية المرورية والوظيفية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات في هذا الشأن، مع ضرورة عدم إجراء أي تعديلات على موقع الجلسات إلا بعد الرجوع للبلدية، مع أخذ تعهد بإجراء تعديلات أو إزالة الجلسات في حال طلب البلدية ذلك، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات البلدية مثل النظافة العامة للموقع وغيرها، فيما سيتم احتساب رسوم الجلسات الخارجية داخل حدود الملكية.

أما فيما يخص الجلسات خارج حدود الملكية ضمن الأرصفة أو الأراضي التابعة للأمانة فيتم التنسيق مع الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات لتحديد رسم إيجار الموقع بحسب ما لديها من أنظمة وتعليمات، مشددا على أن لائحة المطاعم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تلزم ملاك المطاعم بتوفير أماكن مكيفة ومجهزة بالخدمات للمستفيدين.

شروط الجلسات الخارجية

- أن يكون موقعها بمحاذاة واجهة المحل

- عدم الامتداد إلى واجهة المحلات والمباني المجاورة

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- ترك مسار للمشاة لا يقل في جميع الأحوال عن متر ونصف المتر

- توفير منحدر لحركة ذوي الإعاقة وكبار السن بالموقع

- عدم استخدام مواقف السيارات المعتمدة برخصة البناء

- عدم وضع الجلسات أمام مدخل المبنى الرئيسي أو مخارج الطوارئ

- توحيد الألوان على أن تسمح بالرؤية (زجاج شفاف عاكس للحرارة).

- أخذ موافقة خطية من مالك العقار بالسماح باستغلال المساحة الخارجية ضمن حدود الملكية

- تقديم كروكي للموقع العام موضحا عليه ومساحة المحل والمنطقة المطلوب تخصيصها للجلسات

- أن تكون تمديدات التكييف والكهرباء للجلسات غير ظاهرة للعيان وبشكل لا يشوه الموقع.