السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» أمس اتفاقية يجري بموجبها تقديم خدمات طبية عالية المستوى للسجناء والمفرج عنهم وذويهم بالمستشفى الجامعي، وذلك بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني. وستقدم الجامعة خدمات طبية للسجناء والمفرج عنهم وذويهم من أبرزها فتح ملفات للسجناء والمفرج عنهم وذويهم بالمستشفى عند الحاجة، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية المطلوبة، وإجراء الدراسات والبحوث العلمي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خدمات طبية واستشارية للسجناء وأسرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.