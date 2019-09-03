الشمس والزي والفئران ترهق موظفي الشحن الجوي بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في حين تنص أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منع تشغيل العمال وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس في أشهر الصيف، وتحديد ساعات العمل خارج تلك الأوقات، وجد موظفو قسم الشحن الجوي بمطار الملك فهد الدولي في الدمام أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه من خلال إلزامهم بالعمل لساعات طويلة في أوقات المنع جراء حرارة الشمس، وتغيير الزي الرسمي بنوعية رديئة ضاعفت إحساسهم بالحرارة، إضافة إلى وجود فئران داخل القسم دون مكافحتها بالشكل المطلوب.

وقال عدد من الموظفين للصحيفة إنهم وجدوا أنفسهم ملزمين بالعمل خلال هذه الأوقات لساعات، مما تسبب لهم بمعاناة جراء حرارة الشمس من جهة، وتغيير الزي الرسمي الذي تسبب لهم بمزيد من الإحساس بالحر بسبب نوعيته، مشيرين إلى أن العمل على تفتيش الطرود تحت أشعة الشمس يتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات لتفتيش نحو 100 طرد في اليوم الواحد، في الفترة بين الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.

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وتابعوا «إضافة إلى العمل في منطقة مكشوفة تحت أشعة الشمس فإن قماش الزي الجديد ذو نوعية تزيد من إحساسنا بالحرارة، وقماش الزي السابق كان أفضل، وكذلك فإن القسم يعاني من وجود فئران كبيرة الحجم منذ مدة والمكافحة لا تجري بالصورة الكافية».

من جانبه أوضح مسؤول العلاقات العامة بالهيئة العامة للجمارك علي الجعفري لـ «مكة» أن جميع المواقع التي يعمل بها موظفو الهيئة بالمطار مغطاة ومجهزة بالاحتياجات اللازمة، وهناك موقع واحد مكشوف يعود لوكيل الشحن - وليس للجمارك - يستخدم لتفريغ الشحنات كبيرة الحجم، لافتا إلى أنه يستخدم بصفة موقتة لحين الانتهاء من الموقع الدائم المتوفر به كل التجهيزات والمتوقع البدء التجريبي للعمل به قريبا.

أقسام الشحن الجوي تشمل: