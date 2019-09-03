السعودية | وزير الداخلية يكرم ذوي متطوع غرق في وادي الحائر بالرياض

شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يكرم ذوي متطوع غرق في وادي الحائر بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بناء على توجيه وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، سلم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، اليوم الثلاثاء، مكافأة مالية لذوي المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام التطوعي، الذي توفي أثناء عمليات البحث عن طفل سقط بوادي الحائر (جنوب الرياض).

وأعرب ذوو عيتاني عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الطيبة من وزير الداخلية.

الغواص ريان عيتاني

وقضى المتطوع ريان عيتاني، الذي أشارت "العربية.نت" حينها إلى قصته في أبريل الماضي أثناء مشاركته بعمليات الغوص في وادي الحائر بالعاصمة الرياض في عملية بحث عن طفل سقط في الوادي تم العثور عليه ميتاً.

في حين نعى الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي الغواص عيتاني وقتها، وكتب: "مدني ‎الرياض ينعى المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي، الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر.