السعودية | سعودي صادف ذئباً يهيم عطشاً.. شاهد ما حدث حتى النهاية

شكرا لقرائتكم سعودي صادف ذئباً يهيم عطشاً.. شاهد ما حدث حتى النهاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حاز فيديو مصوّر التقطه سعودي الإعجاب، بعد مصادفة ذئب هائم في الصحراء، جاء بجوار مكانه الذي يجلس فيه مع أصدقائه يلهث عطشاً فسقاه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو بثه فريق "رحمة للبيئة والرفق بالحيوان" يوثق لحظة سقي الذئب من قارورة ماء وسط درجات الحرارة المرتفعة.
ولقي المقطع استحسان المغردين، مشيدين بتصرفه في هذا الموقف وعدم إيذائه أو قتله، وأنه تطبيق حي لحديث "في كل كبد رطبة أجر".
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